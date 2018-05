Sundheds- og Omsorgsudvalget er trætte af at vente på svar fra Ankestyrelsen og lægger nu op til, at beboere på småøerne skal have samme plejeservice som resten af kommunen.

Lyø/Avernakø/Bjørnø: Skal beboerne på Lyø, Avernakø og Bjørnø tilbydes præcis samme serviceniveau i pleje som resten af kommunens borgere, bliver ekstraudgiften for Faaborg-Midtfyn Kommune et sted mellem en og halvanden millioner kroner. Sådan lyder estimatet fra administrationen, og for det beløb kan der etableres et døgnplejetilbud på øerne på linje med det, resten af kommunens borgere tilbydes og har krav på. Som det er i dag, tilbydes de øboere, der har brug for pleje på tidspunkter, hvor øen ikke er tilgængelig med færgen, at få et midlertidigt ophold på enten Rehabiliteringscentret Bakkegården i Espe eller en aflastningsplads på et af kommunens plejehjem. Hidtil har kommunalbestyrelsens indstilling været, at man ville afvente en afgørelse i Ankestyrelsen om sagen og derefter tage bestik af den. Men den indstilling lægger det nye Sundheds- og Omsorgsudvalg nu op til at ændre. - Vi tager sagen op på kommunalbestyrelsesmødet i juni. Vi vil gerne høre den nye kommunalbestyrelses indstilling til sagen. Udvalgets holdning er, at vi skal imødekomme øboerne og have det med til budgetforhandlingerne for 2019, siger formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Herdis Hanghøi (V).

Tygger stadig på svar