EU's handelskommissær frygter, at EU's udspil til USA i handelsforhandlinger er utilstrækkeligt.

Kina sætter 1. juli tolden på nye importerede biler ned til 15 procent fra 25 procent til stor glæde for al verdens bilproducenter.

Skridtet ventes at øge salget af almindelige passagerbiler, og det ventes ikke mindst at give et boost til producenterne af luksusbiler som BMW og Toyota Motor.

Kina er kommet under hårdt pres fra USA's præsident, Donald Trump, men også enkelte europæiske politikere har anklaget de kinesiske ledere for protektionisme.

Trump kræver, at Kina sænker importafgiften på personbiler til 2,5 procent, hvilket er det samme som USA har. Han kræver også, at Kinas andre toldsatser og afgifter sættes ned på samme niveau som USA's.

Ifølge den amerikanske præsident har USA mistet 500 milliarder dollar i handlen med Kina hvert år.

Men USA og Kina tog i sidste uge afgørende skridt frem mod at undgå en truende handelskrig.

Dette har fået Frankrig til at advare om, at den nye forståelse mellem USA og Kina kan blive på Europas bekostning.

Forsikringer fra Trump om, at EU vil blive forskånet fra toldsatserne sammen med Mexico og Canada er kun midlertidige, hvilket navnligt Frankrig har stærke indvendinger imod.

Den europæiske bekymring for den nuværende situation blev understreget tirsdag, da EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, sagde, at hun frygter, at EU's udspil til USA i handelsforhandlingerne ikke er tilstrækkeligt.

Malmström taler "flere gange hver uge" med sin amerikanske modpart, handelsminister Wilbur Ross, men på nuværende tidspunkt er der ikke klarhed om toldsatserne.

- Tidsfristen er den 1. juli, og jeg tror ikke, at vi får en forlængelse. Så en eller anden beslutning skal træffes. Vi må forberede os på forskellige scenarier, siger Malmström.