Fyns Amts Avis mener: Flyvepladslukning vil skade sydfynsk erhvervsliv

Det er aldrig nemt at skulle spare, og særligt svært bliver det, når det er store beløb, der skal findes på budgettet. Den er den situation, Svendborg Kommune står i, når den i første omgang skal finde besparelser for 50 millioner kroner. Men det er nu engang det lod, man ind imellem har, når man har valgt at forvalte kommunens ve og vel som folkevalgt.

Som folkevalgt spørger man ind imellem folket til råds, før man skal træffe beslutninger, der har en potentiel indvirkning på borgernes liv i kommunen. Det har Svendborg Kommune også gjort i forhold til det fremlagte sparekatalog. Og fra det svendborgensiske erhvervsliv er der bred modstand mod et af de spareforslagene, nemlig Sydfyns Flyveplads.

"Jeg har som led i min virksomhed brugt pladsen siden 2011 for at kunne udføre kundebesøg, messer osv. hurtigt og effektivt, primært med ture til Holland, Tyskland, Sverige, Frankrig, Østrig og Italien - alt kan nås indenfor cirka 3-3,5 time med fly fra Sydfyn. Min virksomhed eksporterer 97-98 % af vores produkter, så jeg har et stort rejsebehov," skriver Jacob Sørensen om idéen om at spare tilskuddet på 540.000 kroner om året, hvilket i givet fald vil betyde en lukning af flyvepladsen.

På linje med ham er en lang række svendborgbaserede erhvervsfolk, ligesom flyselskabet Starling Air naturligvis vil blive berørt af en lukning. Men også ærøske erhvervsfolk og Ærø Kommune vil kunne mærke konsekvensen af en lukning. Her er man særligt afhængige af en ekstra mulighed for at komme til og fra øen på de tidspunkter af døgnet, hvor færgerne ikke sejler.

- Hvis de lukker den, lukker de også en dør for os, i tilfælde af at der er problemer med færgen, sagde borgmester Ole Wej Petersen (S) forleden i avisen og kaldte det "vanvittig dyrt", hvis man i stedet skal helt til Odense.

Jørgen Weber, der beskæftiger sig med at tage luftfoto, siger det meget rammende i sit høringssvar: "I mine øjne er en flyveplads et stykke infrastruktur i lighed med veje, parkeringspladser og havne. Det er svært at prissætte værdien og rentabiliteten af faciliteterne, men de er nødvendige for samfundets drift og udvikling."

Det har han ret i. Og set i lyset af, hvor stor en værdi der er i at kunne komme hurtigt frem og tilbage med udgangspunkt i sin bopæl i det sydfynske, syner en besparelse på 540.000 kroner ikke af meget. Så meget desto mindre, hvis flere som Jacob Sørensen overvejer at flytte til Odense, hvis flyvepladsen på Tåsinge lukker.

Fra regering og øvrige landspolitikere lyder det ofte, at vi skal satse på og prioritere erhvervslivet som motor for udvikling i vores samfund. Hvis de ord skal bakkes op af handling, bør også lokalpolitikere sørge for de rette rammer til at understøtte den udvikling. Derfor kan det ikke nytte at lukke Sydfyns Flyveplads.