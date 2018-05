Og selv om det går et nøk bedre med det fynske fravær sammenlignet med landsgennemsnittet, halter Fyn en smule efter udviklingen for hele Danmark.

På Fyn er Nordfyns Kommune klar højdespringer, når det handler om at bringe sygefraværet ned blandt de kommunale medarbejdere.

I Nordfyn har der nemlig været et fald på hele 1,7 fraværsdage per fuldtidsstilling i perioden 2015 til 2017, og Nordfyns Kommune er gået fra at være den kommune på Fyn med det højeste antal sygefraværsdage i 2015 til at være den med fjerde færrest to år senere.

Og det er ikke en ubetydelig forandring. For hvis Nordfyn Kommune i 2017 havde haft det samme sygefravær som i 2015, svarer det til, at kommunen ville have haft cirka 13,6 færre fuldtidsstillinger.

- Det er på baggrund af en målrettet indsats, at vi er her nu. Vi har haft en erkendelse af, at vores sygefravær tidligere har været højt, og det er ikke tilfredsstillende for en kommune, men først og fremmest er det ikke tilfredsstillende for medarbejderne, siger Nordfyns borgmester, Morten Andersen (V).

Han fortæller, at udviklingen allerede nu kan mærkes på bundlinjen, hvor der er ikke længere er brug for helt så mange vikarer som tidligere.

- Og så kommer vi forhåbentlig også til at kunne se det på vores fremtidige trivselsundersøgelser, uddyber han.