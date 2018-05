Svendborg: Mens de private byggefirmaer kæmper for at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft, kan de vælge og vrage mellem håndværkerne på det nye friplejehjem i Jernbanegade i Svendborg.

Det private plejehjem har fået 75 ansøgere til en enkelt stilling som pedel, og den interesse har sparket benene væk under plejehjemmets forstander, Sten Dokkedal.

- Jeg er fuldstændig målløs, og det giver os de bedste forudsætninger for at finde en person, der har de værdier, vi efterspørger, og som ligesom plejepersonalet kan blive en naturlig del af fællesskabet, siger forstanderen.

Næstformanden i Dansk Byggeri Fyn, Claus Larsen fra Thurø, er ikke overrasket over det store ansøgerfelt. Han gætter på, at langt de fleste ansøgere er tømrersvende, der er fyldt 50 år, og som leder efter et mere skånsomt job.

- Når en tømrer har været ude på byggepladserne i 30 år, så begynder det at gøre ondt i ryg og knæ, og så er det fint, at der er en retrætepost, hvor man ikke skal knokle på samme måde, siger ejeren af byggefirmaerne Guldfeldt Tømrer og Murer samt Hans Jørgensen og Søn med i alt 300 ansatte.

- Det er fint, at tømrersvendene har mulighed for at søge denne her vej, og jeg kan godt forstå, at de her job er så attraktive, siger Claus Larsen.