I cirka fem uger vil det ikke være muligt at køre ind i Nørregade fra Østre Stationsvej. Ind- og udkørsel til central p-plads ved Fyens Stiftstidende skal ske fra vestlig side.

Det er ikke kun Østre Stationsvej foran Odense Banegård Center, der påvirkes af, at letbanen nu rykker ind i området for at kunne komme videre med næste fase af letbane-byggeriet. Også brugere af Nørregade vil blive påvirket cirka fem uger frem.

Fra tirsdag morgen er den nordlige ende af Nørregade blevet ensrettet mod nord. Det sker af hensyn til fjernvarmearbejde i krydset, som igen har relation til letbaneprojektet. Og konsekvensen er, at man kun kan køre ud fra Nørregade til Østre Stationsvej.

For at komme fra Østre Stationsvej til Nørregade må man derfor i den mellemliggende periode tage turen videre hen ad Østre Stationsvej til Jernbanegade - det vil sige, man må om bag banegården og dreje ned ad Jernbanegade. Herfra kan man ad Slotsgade nå frem til Jernbanegade. Omvejen er cirka en kilometer lang, men man må især i myldretiden indstille sig på, at den godt kan tage nogle minutter på grund af den tætte trafik i området.

Vil man ind til den centralt beliggende parkeringsplads ved Fyens Stiftstidende, der ligger over for banegården, er dette stadig muligt, mens letbanen bygger foran OBC. Ind- og udkørsel kan dog kun ske fra vestlige side (Jernbanegade-siden), hvor der er en åbning i afspærringen, som biler med ærinde til p-pladsen kan benytte.