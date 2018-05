Utålmodige bilister, uartige cyklister og forvirrede fodgængere vågnede tirsdag op til en ny trafikal virkelighed i Odense centrum, da den permanente lukning af den travle Østre Stationsvej foran Odense Banegård Center, trådte i kraft fra morgenstunden.

Fremover skal trafikken om bag banegården via den tidligere busterminal, hvor en nyanlagt vej nu er åbnet, mens der foran banegården skal anlægges et nyt byrum med plads til letbane, letbanestation og bløde trafikanter. Og den nye situation skabte stor uro og betød både lange bilkøer og frustrationer hos mange trafikanter - også dem til fods og på cykel.

På vej mod letbanen Trafikomlægningen ved Odense Banegård Center, der trådte i kraft tirsdag morgen, er permanent.



I fremtiden skal der nemlig ikke køre biler på Østre Stationsvej foran banegården som hidtil. I stedet skal der anlægges et nyt byrum med letbanespor, station til letbanen og plads til bløde trafikanter.



Efter står Odense Letbane klar til åbning i slutning af år 2020.

Der kunne fra morgenstunden observeres dytten og scener, hvor folk virkede irriterede. Avisens reporter så en fodgænger, der gav fingeren til en - efter fodgængerens opfattelse - lidt for aggressiv bilist med trailer, der maste sig frem gennem fodgængerfeltet ved Adamsgade/Østre Stationsvej, mens der samtidig var grønt for fodgængere. Desuden var der masser af cyklister, der så stort på de nye regler, som nu er trådt i kraft. Regler som betyder, at cykler, der skal ad stationsvejen i retning mod vest (mod Jernbanegade), ligesom bilerne skal køre bag om banegården på en nyanlagt cykelsti. Det så mange af de tohjulede stort på og fortsatte i stedet ligeud - gennem det nu lukkede område på Østre Stationsvej.

Odense Kommune havde fra morgenstunden folk på gaden for at forsøge at få den nye trafiksituation organiseret. De flyttede rundt på afspærringer og forsøgte med fagter at få både biler, cykler og fodgængere til at køre ad de rette veje. En af dem var koordinator i Vejmyndigheden under By- og Kulturforvaltningen, Peter Kildegaard. Han kunne medgive, at det hele virkede noget mere kaotisk end ønskværdigt.

- Problemet er, at vi optimalt set skulle have haft forberedt omlægningen i nat i stedet for her til morgen. Men det har vi ikke haft mulighed for, bl.a. på grund af Royal Run (som blev løbet mandag, hvor kronprinseparret deltog, red.), kunne han fortælle og tilføjede:

- Måske havde det været bedst at vente en dag, så vi kunne have nået at forberede det bedre.

SE VIDEO: Sådan så det tirsdag formiddag ud ved Odense Banegård Center: