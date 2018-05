Skoletid. Et helvede på Nørrevold Skole i Nyborg

Det er ganske befriende på en eller anden måde, når redaktionschef Peter Hagmund-Hansen i en leder skriver om Ole Billum Jensen, der er god for 100 millioner på trods af ordblindhed.

Sammen med en skare af andre prominente mennesker der havde det samme til fælles. Såsom Albert Einstein og Ikea-skaber Ingvar Kamprad. Vores egen store arkitekt Jørn Utzon havde også ordblindhed.

Prøv og stå i Bagsværd Kirke og se lysindfaldet til kirken. Det er kun en sand mester, der kan tænke den tanke. Jeg forstår godt redaktionschefens pædagogiske incitament om at skabe håbet for de ordblinde, at de også kan blive millionær. Men det er jo ikke sikkert, at det i sig selv er lykken. Vi har jo alle sammen et eller andet med i vores livsbagage. Noget forbliver ubearbejdet hele livet. Andre får det bearbejdet til perfektion og glæde for en selv og vedkommendes omgivelser.

Jeg vil gerne skrue tiden tilbage til 1959 og frem til 1961. Hvor jeg forinden gik på Birkhovedskolen i Nyborg, hvor frk. Pedersen fandt ud af, at jeg var ordblind og som følge deraf skulle starte i skolen på Nørrevold Skole.

Det var som at komme fra asken til ilden. Et helvede brød løs og al anstændighed forsvandt for os sagesløse børn. Vi var i de voksnes lod. Jeg har tit tænkt på, at min ordblindhed ikke var værre end det med ekstra hjælp kunne klares på den skole, jeg var startet på. Men sådan blev det ikke.

Jeg blev overført til det, jeg vil kalde en straffebataljon, hvor alt var tilladt for lærerne. Frk. Jensen, der var vores regnelærer, kom ind i klassen, mens vi stod stille ved vores pladser. Hun sagde sid - jeg som troede, at det kun var hunde, vi sagde sid til.

Hun indledte seancen med at sige, at sådan en flok skarnsunger ikke kunne få højere karakter end max mg, uanset hvor dygtige vi var. Jeg skal lige love for, at der var sat vand over til te. I bund og grund havde jeg jo fået ug+ der hvor jeg kom fra. I øvrigt var jeg færdig med 3. klasses regnebog, så ligegyldigheden indtraf sig. Men det gjorde bankene ikke, som var en daglig kost.

Ydmygelserne var enorme, ikke kun indbyrdes, men blandt lærerne og de andre elever på skolen. I bund og grund vil det, jeg skriver, kun forstås, hvis man selv havde været der.

Klasselæreren var også skolepsykolog og medlem af byens største parti som udvalgsformand. Han var en ren sadist. Han skrev et ord på tavlen, så skulle vi stave ordet, idet vi havde fået udleveret staveplader og skulle sammensætte det skrevne fra tavlen til stavepladerne. Han havde en forunderlig evne til at hidse sig selv op over en eller flere elever. Så måtte vi frem med håndfladerne, så fik vi en af pegepinden så det sang.

Min navnebror, der sad ved siden af mig, blev løftet op i ørene. Da han slap ham, knaldede han ham en på siden af hovedet, da han landede på gulvet. Ingen sagde noget. Det hele var tavst og stille - kun lærerens show kørte for fuld skrue. Det var en daglig kamp om overlevelse i de ydmygelser, vi måtte igennem. En gang kom vi ind til timen - et par piger sagde, at jeg og en anden havde drillet dem. Det havde vi sikkert også. Klasselæreren kaldte os op i hvert sit hjørne ved tavlen (sjovt nok, nu hvor jeg skriver det, står det hele lyst og klart og min tilstedeværelse er fuldstændig intenst). Vi blev beordret til at tage bukserne ned, han tog spanskrøret og bankede mig en i r.... troede jeg var smart: Jeg satte hænderne om bag min numse for at afbøde slagets kraft. Hvilket bevirkede at jeg fik et ekstra slag og besked om at holde hænderne væk fra numsen. Men det betød da, at min klassekammerat ikke gjorde det samme.

Med tiden kom der også nytår, og vi fandt jo hurtigt ud af, hvor de personerne, som ydmygede os i hverdagen, boede. Her lærte jeg at kravle ind til et hus og smide kanonslag ind gennem brevsprækken. Dybt alvorligt og kriminelt, men lærerne havde jo skabt os til at gå til modangreb. Hvad havde de ellers forventet?

Tilbage til skolen og skolegården, hvor stigmatiseringen kørte på sit højeste fra de andre klasser. Nogle gange kom vi i alvorlige vanskeligheder med de andre drenge. Gudskelov havde min navnebror, en storebror som kunne være back up. Ellers var vi jagtet vildt, verbalt og fysisk.

Jeg ved ikke, hvor meget jeg fik lært. Men en ting fik jeg lært: at overgreb fra personer og autoriteter finder jeg mig ikke i, så siger jeg fra. Jeg har oplevet rigeligt.