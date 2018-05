- Det er jo ikke helt nemt at transportere tunge lænestole ud af et hus og køre væk med dem, så vi har grund til at tro, at de har været flere på spil, og at de også har haft nogen til at holde øje med naboerne imens, fortæller han.

Finn Wegner mener også, at de har haft folk til at stå vagt.

- Det er specialister, der har lavet de her indbrud. De har forberedt sig grundigt og har vidst, præcis hvilke huse der lå inde med de helt klassiske designermøbler. Da de er gået så målrettet efter lænestole af Arne Jacobsen og Hans Jørgen Wegner, må de også have vidst, hvor de kunne afsætte dem bagefter, forklarer han.

Selvom man har fået sine designermøbler stjålet, er det ikke ensbetydende med, at de ikke dukker op igen. Det er dog en udfordring er at få møblerne identificeret, når politiet har fået opsnuset tyvene og tyvekosterne.

- Vi oplever ofte, at folk får stjålet møbler for flere hundredetusinde kroner, der fremstår i perfekt stand og uden mærker. Så kan det godt være, at vi finder dem hos en hæler, men vi har ikke en chance for at få dem hjem til den rette ejermand igen, understreger han.

Ifølge Finn Wegner behøver det ikke at være svært at mærke møblerne, og han opfordrer til at få det gjort.

- Man behøver ikke bruge mange penge på at mærke dem. Det skal bare være en lille ting, der kan identificere dem - for eksempel en markering på en af skruerne. Sværere er det ikke. Og det gør vores arbejde så meget nemmere, siger han.

Politiet har på nuværende tidspunkt fået 27 anmeldelser om tyveri i privat beboelse i løbet af pinsen. Fem af gangene var der tale om såkaldte designerindbrud.