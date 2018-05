Danmarks badmintonkvinder førte 2-1 over Sydkorea, der imidlertid endte med at vinde kampen 3-2.

Det lykkedes ikke for det kvindelige danske badmintonlandshold at sikre den samlede sejr i gruppe C ved Uber Cup, VM for hold.

Efter en tæt kamp måtte det danske hold tirsdag se sig slået af Sydkorea, der vandt 3-2 og vinder gruppen med tre sejre af tre mulige.

Danmark, som vandt sine to første kampe, var allerede før tirsdagens kamp sikret mindst andenpladsen i gruppen, der giver adgang til kvartfinalen.

Mia Blichfeldt indledte kampen med at tabe 13-21, 12-21 til Sung Ji Hyun.

Derefter sørgede Maiken Fruergaard og Sara Thygesen for en overraskelse, da de vandt 21-17, 21-19 over Kim So Yeong og Shin Seung Chan.

Danmark kom foran 2-1, da Line Kjærsfeldt vandt 21-18, 21-18 over Sydkoreas Lee Jang Mi.

Dernæst var det op til Julie Finne-Ipsen og Rikke Søby at levere endnu en overraskelse i damedouble. Det lykkedes ikke, for danskerne tabte klart med 14-21, 13-21 til Baek Ha Na og Lee Yu Rim.

Med stillingen 2-2 skulle det hele afgøres i den tredje og sidste kamp i damesingle.

Den vandt Sydkoreas Se Young An med 21-16, 21-12 over Line Christophersen, og dermed led det danske hold det første nederlag ved Uber Cup.

Danmark er ved hold-VM uden verdensklasseparret i damedouble Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen, der er blevet hjemme af personlige årsager.