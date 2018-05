Helnæs: De projekterede vindmøller i Lillebælt ved Helnæs, som Fyens Stiftstidende har skrevet om, skal være mellem godt 150 meter til 250 meter i højden.

Og det er for stort, mener gruppen Red Lillebælt, der har lavet en visualisering af vindmøllernes højde så man kan sammenligne.

Vindmøller i Lillebælt I 2007 oprettede Sønderborg Kommune ProjectZero, et offentligt/privat partnerskab med Bitten & Mads Clausens Fond, Syd Energi, DONG Energy og Nordea-fonden. Mål: At være CO2-neutral i 2029.Der er derfor planer om havvindpark i Lillebælt med 20 vindmøller på hver 250 meter i højden fire km fra den fynske kyst. Alternativt 44 vindmøller på hver 140 meter. Der er tale om 160 MW anlæg.Prisen er ca. 2,5 mia. kr. Investorer skal skyde penge i.Energistyrelsen har givet tilladelse til en forundersøgelse og VVM. Deadline: 15. december i år. Senere skal gives en etableringstilladelse.

Som det ses på visualiseringen vil Helnæs Fyr med 28 meter i højden blive lillebitte i forhold til vindmøllerne, der - hvis de laves med en højde på 250 meter - bliver ca. lige så store som pylonerne på Storebæltsbroen.

Det er Sønderborg Kommune, Danfoss og virksomheden Linak, som står bag vindmølleprojketet.

Energistyrelsen har allerede givet lov til at der kan laves en såkaldt forundersøgelse i et nordligt såvel som et sydligt område i Lillebælt ved Helnæs. Senere kan der gives en egentlig etableringsgodkendelse.

Vindmøllerne vil dække et areal på cirka 30 kvadratkilometer, og der skal rejses enten 20 møller på 250 meters højde eller 44 møller på godt 150 meter. Hvis projektet immervæk går igennem.