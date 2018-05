Varetægt

Landsretten i Slesvig-Holsten mener ikke, der er risiko for, at den catalanske separatistleder Carles Puigdemont skulle forsøge at flygte og vil derfor ikke varetægtsfængsle ham på ny.

Tyskland: Den slesvig-holstenske landsret har afvist fornyet varetægtsfængsling af den catalanske separatistleder Carles Puigdemont. Det var den tyske anklagemyndighed, der havde begæret varetægtsfængslingen op til den mulige udvisning af Puigdemont. Landsretten meddelte tirsdag, at der ikke var særlig risiko for, at Puigdemont skulle forsøge at flygte. Derfor er der heller ikke nogen juridisk begrundelse for varetægtsfængsling, skriver det tyske presseagentur, DPA.

Bor nu i Berlin

Carles Puigdemont opholder sig i Berlin, men det juridiske ansvar for at behandle hans sag ligger i hænderne på de slesvig-holstenske myndigheder, fordi de tilbage i marts anholdt catalaneren, da han rejste ind over den dansk-tyske grænse. Anholdelsen fandt sted 25. marts på motorvejen få hundrede meter syd for grænsen, hvor Carles Puigdemont var på vej retur mod sit daværende opholdssted i Belgien efter et besøg i Finland. Med pågribelsen efterkom tyskerne en international arrestordre fra Spanien, der havde sigtet Cataloniens ekspræsident for såvel "oprør" som misbrug af offentlige midler i forbindelse med folkeafstemningen om Cataloniens uafhængighed. I første omgang blev Puigdemont varetægtsfængslet i Neumünster i det centrale Slesvig-Holsten. Efter ti dage valgte retten i Slesvig dog at løslade catalaneren mod en kaution på 75.000 euro, ligesom han fik forbud mod at forlade Tyskland.

Ikke brudt tysk lov