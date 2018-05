Debat: Trendy

Læserbrev: Det danske sprog er just ikke et sprog, der er udbredt over hele verden, det er så til gengæld det engelske, og det bliver også anvendt i stigende grad herhjemme.

Flere og flere engelske ord sniger sig ind i vor daglige tale. Mange af os har en tilbøjelighed til at erstatte danske ord med engelske, dels fordi vi er påvirket af tiden, medierne og reklamen, eller bare fordi vi vil være smarte (her kunne jeg havde skrevet trendy).

Mange af os danskere har i folkeskolen modtaget undervisning i engelsk og kan føre en forståelig samtale på engelsk, (især efter en flaske vin). Det er ikke til diskussion, at det er nødvendigt at kunne begå sig på et sprog, der anvendes over det meste af verden, men det bekymrer mig, at vi ser danske betegnelser blive erstattet af de engelske. Forretningsdrivende her i Svendborg og i hele landet er begyndt på dette bekymrende tiltag.

Vi kan nu se ordet "tilbud" erstattet med "sale" pryde forretningsvinduerne, eller "midseason sale" som nok erstatter "Vi har købt for meget ind og sælger nu med rabat". Det værste er, at en af vore modeforretninger ikke synes det er trendy (ups der var ordet igen), at bruge danske betegnelser for bukser, bluser, nederdele og kjoler, men anvender ordene pants, blouses, skirt, dress.

Vi bor i Danmark og her er vores sprog dansk. Man forventer, at i vores lille købstad står tilbudsskilte og prisskilte på dansk. Der vil sikkert komme bemærkninger om, at det er for turisternes skyld. Hold nu op, det er for det meste tyske sejlerturister, og de fleste kan kun tysk, hvilket en del af os danskere også kan forstå. Måske vil det så være mere relevant at tage ved lære af ferieområderne ved Vesterhavet, og skrive tysk så som Angebote, Wir haben zu viel gekauft, Hosen, Hemden, og Kleid.

Men jeg er nok bare en gammel sur dansker, der ikke følger med tiden og ikke kan se det trendy i salgsmetoderne.