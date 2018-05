Læserbrev: I sit læserbrev i Fyns Amts Avis den 16. maj har Flemming Madsen principielt ret i, at selvtægt ikke er ok. Han har givetvis også ret i, at den omtalte lokalplan fra 1999 blev udarbejdet efter et grundigt forarbejde byggende på den tids vurderinger.

Men nu er lokalplaner jo ikke mejslet i granit. Og somme tider kan det være nødvendigt med en provokation, for at få gjort op med fastlåst, fortidsbetinget vanetænkning. Så det er nok på tide at få en nitten år gammel lokalplan ændret og bragt i overensstemmelse med en nutidig og mindre provinsiel smagsopfattelse.