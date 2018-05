- Gør det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse

Det er bestemt glædeligt, at regeringen vil styrke indsatsen i forhold til de håndværksorienterede fag i folkeskolen.

Det kan undre, at vi ikke for længst har erkendt, at vi både har brug for kloge hoveder og hænder, når vi uddanner vores børn til fremtidens arbejdsmarked.

Ikke alt handler dog om skoleskemaet. For længe har det været de boglige kompetencer, vi har talt op og belønnet i vores måde at drive skole på. Et skævt faglighedsbegreb og et for stort fokus på Pisa- og nationaletest har skabt nederlagsoplevelser og stress hos mange børn og unge.

Det er trist, at der stadigvæk er elever, som bliver skoletrætte i udskolingen. For dem er det afgørende, at vi tænker variation ind - både i forhold til undervisningsform og indhold.

Hvis vi vil skabe en god og lærerig skoledag for de ældste elever i vores folkeskole og sikre, at flere vælger en erhvervsfaglig vej, er det for mig at se ikke nok kun at tænke i enkelte fag eller i afgangsprøver.

Vi skal udføre mere praksisnærundervisning. Undervisning hvor man igennem en tværfaglig tilgang oplever, hvordan teori og praksis hænger sammen. Man læser og lærer noget og får det ud imellem hænderne.

Samtidig skal vi droppe de årlige besparelser på uddannelse og i stedet løfte vores erhvervsskoler, så det både i forhold til det sociale og det faglige bliver mere attraktivt at starte på en erhvervsuddannelse.

Tim Vermund 1.viceborgmester og politisk ordfører for socialdemokraterne i Odense byråd