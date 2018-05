Debat:Tak for sandheden Esben Lunde Larsen.

Læserbrev: Hvor var det befriende at læse en tidligere minister fortælle det, som vi er mange, der har sagt i mange år, men vi har manglet politikerne til at fortælle, hvad de føler. Esben Lunde Larsen skriver blandt andet i indlægget, at gætværk er en gylden vare, men når det drejer sig om politik, er den omkostningsfri - den er aldeles ubrugelig og letkøbt.

Jeg vil gerne sige, når man læser hele artiklen, kan man ikke lade være med at tænke, hvem er det, der styrer landet, er det tv og de journalister, der sidder og kloger sig i tv og dagspressen.

Når en person kommer ind i Folketinget, er det ikke så meget politik det drejer sig om, men personens privatliv. Det er måske derfor, vi savner personer ude fra hverdagen i politik. Der sidder nok mange, som tænker, jeg vil ikke ind og svines til af nogle journalister, der omkostningsfrit kan sidde og kloge sig på, hvad der sker i partierne og ministerierne.

Jeg har sagt det før og vil gerne gentage det - pressen må kun komme på borgen en dag om ugen, politikerne skal have ro til deres arbejde, og det er ikke journalisterne, der skal styre dette land. Når man hører alle de tåbelige spørgsmål, der stilles til politikerne, forstår man, hvor forkert det er altid at have disse journalister rendende på gangene.

Pressen har magten til at nedgøre en politiker. Esben Lunde Larsen, tak fordi du havde modet til at komme med sandheden.