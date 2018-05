Der er ingen mennesker, der med sund fornuft ikke ved, at nylavet varm mad smager bedre og derfor giver en bedre appetit. Derfor er det mig ubegribeligt, at byrådet kan bygge et stort moderne køkken, fryse maden og give den til gamle mennesker, på plejehjem og private hjem, og sige, den skal bare varmes op. Det er godt nok til jer. Det er uværdigt.

Jeg har grundet min kones sygdom boet på Munke Mose Plejecenter, som selv laver maden, set og hørt hvad det betød for beboerne at komme ned i spisesalen, få duften fra køkkenet og nylavet mad. Plejehjemmene er bygget med lejligheder omkring et køkken, fordi det skal ligne et hjem så meget som muligt. Jeg har på plejehjemmet mødt læger, der sagde, det havde stor betydning, hvis de havde en syg patient at kunne gå i køkkenet og sige, hvis patienten skulle have speciel kost.

Har Odense Kommune ikke af nuværende regering fået ca 25 millioner kroner for at sætte køkkenerne på plejehjemmene i gang igen?

Jeg har i 12 år været medlem af Virkedals Venner. I de første 10 år steg medlemstallet, de sidste to år har Virkedal mistet cirka 40 medlemmer. For to år siden fik Odense Kommune en lys idé og købte elbiler og lavede faste parkeringspladser ude foran Virkedal, som har fælles parkeringsplads med Sanderum Plejecenter og siden har der været stor mangel på parkeringspladser. Medlemstallet falder, og jeg har hørt flere sige, at de ikke kommer, da man ikke kan parkere nær Virkedal, da de ikke kan gå så langt.

På grund af min alder fik jeg i april en indbydelse til et møde ved Ansgars Kirke. Der var stort fremmøde, over 50 90-årige mennesker. Hvor den nyvalgte rådmand for ældre, Søren Windell, holdt en pæn lille tale for os. Nu har vi, der har givet ham vor stemme til kommunalvalget, så han blev ældrerådmand, store forventninger til ham. De foregående to ældrerådmænd havde ikke stort gehør for vore besværligheder og ønsker.