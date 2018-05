OK18. Gu' er jeg skuffet - men jeg stemmer ja

Som optimist håbede jeg på en arbejdstidsaftale ved OK18. Jeg havde ligefrem glædet mig. Sammenholdet vi havde med de andre fagforeninger gjorde mig stolt og glad.

Jeg gik rundt i sikker forventning om, at selvfølgelig ville alle parter folkeskolens bedste. Man ville finde en "Løsning for alle". Man ville selvfølgelig indgå i dialog med min fagforening ved OK 18. En dialog om hvordan man igennem en arbejdstidsaftale kunne skabe gode arbejdsforhold i vores fælles foleskole. Det har man altid gjort.

For mig er det en fundamental rettighed. Det er en vigtig del af et velfungerende demokrati. Vi lytter, vi er åbne for hinandens perspektiver, og vi indgår kompromisser - vi laver aftaler. Denne rettighed er også vigtig for sygeplejersker, pædagoger og alle andre offentlig ansatte. Desværre fik vi ingen arbejdstidsaftale. Vi må leve med den forhadte Lov 409 lidt endnu.

En lov der betyder, at flere lærere end tidligere går ned med stress. Flere lærere end tidligere siger deres job op. Det er svært at rekruttere nye lærere. For mig er det uforståeligt, at man ikke fik gjort op med lov 409 ved OK 18. Hvor er velviljen til at komme min faggruppe lidt i møde? Jeg bliver vred, når jeg tænker på det. Jeg kunne nu lade min vrede og min frustration tale. Jeg kunne sætte et stort fedt kryds ved nej. Det ville være en form for forløsning. Men min fornuft har dog allerede fortalt mig, at intet godt ville komme vores vej ved hjælp af konflikt.

Jeg stemmer derfor ja. Et stort fedt optimistisk ja til en kommission. Jeg siger ja til, at man vedholdende, engageret og ihærdigt kæmper for en bedre og mere velfungerende folkeskole. En folkeskole hvor man lytter og går i dialog med hinanden. En folkeskole hvor vi tror på de gode intentioner og de fælles løsninger.

Jeg håber og tror, at Nyborg Kommune indgår den lokale aftale, som vi er blevet stillet i udsigt. En aftale der signalerer, at min stemme tæller. At man anser mig og mine valgte fagforeningspolitikere som vigtige medspillere.

Jeg siger som Piet Hein "De optimister livet beror på, er dem der tør håbe på det, som de tror på". Jeg håber og tror, at de andre fagforeninger stadig bakker op om vores ret til en dialog baseret aftale.

Jeg håber dog, at kommissionen vil arbejde hurtigt. For mit engagement og min motivation er under pres. Pessimismen truer min arbejdsglæde. Og pessimist vil jeg ikke være, for de er som Piet Hein siger - "de dummeste tåber, der tror på det modsatte af det som de håber".