Dumt af EU at vende Trump ryggen

Trump. I en klumme i avisen Danmark den 20. maj skriver den glødende EU-tilhænger Jess Myrthu om Trumps falske mantra og illusionen om USA som vores vigtigste allierede. Det er store ord i maj 2018. USA er fortsat vores vigtigste allierede, og det har Trump bekræftet flere gange.

Tilsyneladende synes Jess Myrthu som verdensmand at have glemt, at Trump blot siger til EU, at vi må stå sammen og være med til at betale vores del af udgifterne som allieret. Noget, NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg har bakket op om. EU optræder fornærmet, fordi Trump tillader sig at sætte spørgsmålstegn ved handelsaftaler, som ikke er gode for USA, og fordi Trump tillader sig at sige "America First" - et valgløfte i forhold til den amerikanske befolkning. Kan EU noget selv andet end at spille fornærmet? Kan EU finde ud af at bevogte sine ydre grænser mod invasionen af muslimske migranter, der infiltrerer Europa? Svaret er indtil nu nej.

At formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, udtaler om Trump: "Med venner som ham, hvad skal vi så med fjender?", er jo direkte dumt i forhold til en stor allieret, uanset om Trump er en atypisk amerikansk præsident, som har lagt en ny stil.

At vi i dag kan leve i et frit Europa, skyldes især USA og Storbritannien, som bekæmpede det tyske Hitlerregime med blodige omkostninger. Myrthu roser den franske præsident Macron, som er stor i slaget, men i forhold til Trump er han som en skoledreng. Så længe Merkel og kommissionsformand Juncker ikke formår at løse EU's egne problemer, er der ingen fornuftig grund til at indlede en stillingskrig med USA. Det er ikke USA, der svækker alliancen, men EU, der vil køre mest muligt på frihjul. EU må stå sammen om at holde den muslimske invasion væk fra Europa, så der ikke skabes grundlag for en europæisk borgerkrig.