Klima: Poul Erik Pedersen havde forlden en kronik i avisen Danmark om klimakatastrofen. Han nævner dog ikke den helt fundamentale årsag til verdens klimaproblemer: Den er simpelthen, at vi er blevet for mange om bord!

Indenfor et århundrede er jordens befolkning i antal milliarder mennesker blevet mangedoblet. Samtidig er levestandarden i den rige del af verden steget enormt. Et eksempel: På ethvert tidspunkt af døgnet er en million mennesker på vej i fly til et andet sted. I løbet af få år vil dette antal mangedobles, fordi mennesker i den fattige del af verden også vil have lov til at flyve pokker i vold for at udforske verden. Hvorfor skulle de ikke også havde lov til det?

Og bilkøerne på landjorden vil af de samme grunde vokse ukontrollabelt. Hvad flytrafikken angår: Glem alt om eldrevne fly! Den kraft, som kræves af flymotorer, er så stor, at el-drift med en rimelig rækkevidde ikke er indenfor synsvidde rent teknisk.

De tiltag, som er på dagsordenen i miljøets hellige navn, forslår som en skrædder i helvede. Kun en ting vil kunne batte på længere sigt: Fødselskontrol! Desværre: Pladsen i redningsbåden (Jorden) er begrænset.