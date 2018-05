En robot er ikke bedre end det vi putter i den: Der er rare robotter - og så er der røverrobotter

Danmarks mest kendte robot er uden tvivl Rulle-Marie. Jeg har faktisk stået ansigt til ansigt med Rulle-Marie engang. Det virker ret opmærksomhedsfremmende. Jeg kom ud af en ejendom, og det viste sig, at der var bombe-alarm. Hele området var spærret af, og langt væk kunne jeg ane folk med beskyttelsesveste. Der stod jeg, tæt nok på til næsten at kunne klappe kræet. Det valgte jeg nu ikke at gøre - og så var det ellers bare med at komme væk.

Rulle Marie er faktisk ikke en rigtig robot, men arme og tænger der kan fjernbetjenes. Rulle Maries efterkommere er klogere og dermed mere robotagtige. Og i HBO-serien Westworld kan man se, hvordan senere generationer vil udvikle sig over de næste 10-20 år: Menneskelige træk, venlige og hjælpsomme. Af og til er der så et sort får, fuldstændig ligesom i det virkelige liv. Forskellen er bare, at robotterne bliver programmeret og trænet til at have forskellige egenskaber, så når en robot falder uheldigt ud, er det faktisk en menneskelig fejl. Microsoft havde en meget pinlig episode for et par år siden med en software-robot, der blev sluppet løs på Twitter. Den skulle kommunikere i et friskt 14-årsagtigt sprog, men faldt i dårligt selskab. I løbet af dens første døgn blev den mere og mere fascistisk og begyndte at tale om, at Hitler havde gjort et fint job. Nogen trænede den simpelthen i en negativ retning for at drille Microsoft, som så med røde ører måtte slukke for Twitter-botten. Sådan kan det gå, når man ikke programmerer ordentligt og ikke styrer forløbet godt nok.

Software-robotterne begynder at komme ind i en masse sammenhænge. Spændende fra laveste plan af kedsommelige opgaver - jeg har netop set en software-robot, der kunne gennemse tusindvis af video-optagelser af optankninger på en lastbil-tankstation. Den havde lært at genkende dunke og kunne finde de chauffører, der liiige fiflede og skulle have 25 liter diesel med i en dunk til bilen derhjemme. Bankerne bruger robotter til at lyn-vurdere låneansøgninger, de checker et hav af oplysninger om dig på rekordtid. Call-centre begynder at bruge dem til at tage rutineopkald. Folk er glade for robotterne, de giver en god service, når de er programmeret og oplært godt og forsvarligt. Vi begynder at se dem i sundhedssektoren, og også her er det vigtigt, at de har den rette viden i bagagen. Jeg har lige været i USA, og hørte der om et tilfælde, hvor en dame med spastisk handicap flyttede fra en stat til en anden. Staten, hun flyttede til, brugte en software-robot til at visitere borgerne og beslutte, hvilken hjælp de er berettiget til.

Denne robot var programmeret og ladet med (urealistiske) ideal-mål, og den har jo ingen empati. Konsekvensen var, at damen mistede 40 procent af sin hjælp, fordi robotten kun kunne handle ud fra den ideal-tilstand, den var programmeret med. Ingen menneskelig forståelse her. Det samme med IBM's Watson, der ankom til Rigshospitalet og skulle hjælpe i kræftbehandlingen. Det var ingen succes. Det viste sig, at Watson havde amerikanske kræftplaner i bagagen, og i Europa arbejder vi efter andre modeller. Derfor ramte Watson pinligt forkert med jævne mellemrum. En robot er ikke bedre end det, den bliver trænet til. Og når en robot fejler, er det træning og viden - altså input, der er utilstrækkeligt, og ikke robotten selv, der er noget galt med. Der hviler et stort ansvar på dem, der søsætter robotterne.

Man begynder at tale om, at softwarerobotter skal trænes til at være gode samfundsborgere. Citizen AI. De skal handle ansvarligt og forsvarligt. De fysiske robotter er en samling mekanik og sensorer, der kan udføre opgaver. De er koblet med større eller mindre grad af kunstig intelligens, der ligger oppe i internet-skyen, så man kan sige, at den fysiske robot har en softwarerobot som hjerne. De findes i mange udgaver. Biler er så småt ved at blive en form for robotter allerede nu. Min Tesla kan køre selv, parkere selv. Robotbiler findes på en skala fra 1-5, hvor 5 er totalt selvkørende. Tesla'en er på niveau 2 1/2, og skal derfor stadig holdes i ørerne. Men robotbilerne kommer. Robotbilerne er heller ikke bedre end dem, der konstruerer dem.

For nylig slog en selvkørende Uber-bil en dame ihjel i USA. Den var lidt undskyldt, for damen skiftede pludselig kurs og vandrede ud foran bilen. Men det viste sig, at den faktisk så damen, og den var programmeret til ikke at reagere. For at komme hurtigere frem var den programmeret, så den skulle ignorere småting, for eksempel en plasticpose der blæser ud foran bilen, og derfor valgte den at ignorere det, der trådte ud foran. Dårlig programmering. Men robotbiler er og bliver en kæmpe gevinst. Vejdirektoratet har beregnet, at hvis alle biler var på samme - lave - niveau, som Tesla er i dag ville vi årligt spare adskillige menneskeliv i Danmark allerede nu.

Robotudviklingen går fremad med stormskridt. Vi har robotter, der kan lede og fordele arbejdet. Et amerikansk analysefirma har forudset, at i 2020 vil tre mio. mennesker i verden faktisk have en robot som chef. Vi har robotter, der sætter sig ned og ser en video, og så lærer de overnight at udføre opgaven. Google har netop vist et eksempel på projekt Duplex, hvor Googles talende assistent - den kommer på dansk senere i år - ringer op og laver en aftale hos en frisør. Frisøren finder aldrig ud af, at det er en robot, hun har talt med. Det er vigtigt at lovgivning, regulering, moral og etik følger med. Her er EU heldigvis oppe på lakridserne.

Google har sagt, at deres assistent vil starte med at præsentere sig som en robot, så man ved, hvad man taler med. Men først og fremmest skal der godt håndværk til, dem der arbejder med, programmerer og træner robotterne skal gøre det godt, ellers får vi for mange røverrobotter ind imellem de heldigvis mestendels rare robotter.