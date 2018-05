Transport

Ejby: Årets største transportmesse bliver et udstillingsvindue for en branche, der mangler tusindvis af medarbejdere. "Vestfyn Trækker" skal være med til at fremvise en innovativ branche med gode muligheder for videreuddannelse. På trods af fyldte ordrebøger hos hovedparten af de danske vognmandsforretninger, står hundredvis af lastbiler parkeret uden at levere varen. Der mangler simpelt hen chauffører til at køre dem.

Den traditionsrige transportmesse Vestfyn Trækker, der løber af stablen fra 25. til 27. maj i Ejby ved den fynske motorvej, bliver derfor et udstillingsvindue for den samlede transportbranche og en charmeoffensiv for at få flere unge mennesker til vælge en karriere i transportverdenen.