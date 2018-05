Kirsebærfestivalen har bedt om et tilskud på 30.000 kroner, men det er der ikke umiddelbart politisk stemning for.

Kerteminde: Arrangørerne af Kirsebærfestivalen har bedt kommunen om et tilskud på 30.000 kroner til at få lavet en promoverings-video, der både er en reklame for festivalen og for Kerteminde generelt.

Det gav anledning til en del debat i Kultur- og fritidsudvalget, og det endte med et flertal for at give afslag. Men sagen var så vigtig for Jesper Schmidt-Nielsen (C), at han benyttede sig af muligheden for at kræve sagen taget op i først Økonomiudvalget og siden byrådet.

Det var Socialdemokrater og Borgerlisten, der stemte imod at give tilskud, og borgmester Kasper Olesen er også stemt for at sige nej.

- Sidste år besluttede vi, at vi stiller araler til rådighed, hvor de må opkræve parkeringsgebyr, og det er så vores bidrag til festivalen. Og da jeg ikke kan se, at de har kastet sig ud i noget helt nyt og anderledes i år, så mener jeg, at samme beslutning fortsat må være gældende, siger Kasper Olesen.