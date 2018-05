Tirsdag efter pinsen gik arbejdet med at renovere den gamle bro i gang. Arbejdet tager 20 uger, og mens det står på, er broen lukket for al biltrafik.

Kørebanen på Gl. Lillebæltsbro skal renoveres, da kørebanen, fugerne og den underliggende beton er ældet.Arbejdet består blandt andet i udskiftning af fugtisolering på kørebanen og fortovet, betonreparation af undersiden af brodækket og udskiftning af kantbjælken mellem kørebanen og jernbanen.Vejdirektoratet udfører arbejdet over to omgange - først 20 uger i sommeren 2018 og dernæst 20 uger i sommeren 2019.Kørebanen er derfor lukket for trafik i begge retninger i de pågældende uger.Renovering skulle gerne give 50 års ekstra levetid til den gamle bro, der stod færdig i 1935.

Den Gl. Lillebæltsbro undergår de kommende 20 uger en tiltrængt renovering, og det betyder, at broen er lukket for biler imens.

- Jeg var blevet advaret om den højde, jeg skulle arbejde i, før jeg sagde ja til jobbet, siger han og fortæller, at han og de andre elektrikere faktisk har været i gang på broen i små tre uger. De sørger blandt andet for, at der er strøm til alle de andre renoveringsarbejdere. Fra midten af broen og ned er omkring 40 meter, vurderer Thomas Poulsen.

Vejdirektoratet forventer i den periode, renoveringsarbejdet sker, en øget trafik på E20. Mellem 10.000 og 12.000 biler passerer dagligt den Gl. Lillebæltsbro, og de skal de kommende fem måneder køre på den anden bro.

- Det er klart, at trafikken bliver tættere - især om morgenen og eftermiddagen, men vi har vurderet, at trafikken vil kunne afvikles fint, fortæller Shahriar Honar, projektleder på renoveringsarbejdet på den Gl. Lillebæltsbro.

- Problemet er, hvis der sker uheld. Så bliver der hurtigere dannet lange køer, og derfor opfordrer vi trafikanterne til at vise hensyn og holde afstand, så vi undgår flere uheld på strækningen. Samtidig har vi intensiveret beredskabet ved Den Ny Lillebæltsbro, så der hurtigere bliver ryddet op, hvis der sker et uheld, siger han og understreger, at Vejdirektoratet udmærket er klar over, at spærringen generer mange trafikanter.