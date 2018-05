Læserbrev: Her kort før beslutningerne skal tages om, hvem der skal gå ind 2019 med frygt for, om de kan klare tilværelsen, når den støtte de får, for at kunne leve et tåleligt liv, spares væk. Jeg er glad for, at jeg ikke skal tage beslutningen, om skal vi hæve skatten en anelse eller spare på vores svageste borgere.

Alle taler om det, men ingen ser det. Ingen ser den frygt, sparekataloget har skabt, håbløsheden og opgivenheden, som allerede nu spreder sig langsomt.

Derfor er min bøn til beslutningstagerne, at de husker på vores stemmer. De mennesker, som trods sygdom, misbrug og miserabel tilværelse fik nok og fandt modet til at fortælle om de vidtrækkende konsekvenser, disse besparelser får for deres liv .

Min bøn er, I hører vores frygt og vores ønske om i det mindste en tålelig tilværelse. Min bøn er, I bringer empati ind i socialpolitik.