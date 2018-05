Debat: Må Flemming Madsen og kommunen begå selvtægt?

Læserbrev: Flemming Madsen (FM) er i et læserbrev atter på banen vedrørende J. Lundsgårds Café Rouge. Vi er nok alle enige om at regler, cirkulærer og lokalplaner bør overholdes - men det skurer noget i ørene, når det netop er Flemming Madsen, der bringer det på banen.

Vi har i forbindelse med rejsning af flere vindmøller ved Vårø og Skiftekær på Tåsinge oplevet, at alt, hvad der handler om regler, cirkulærer og forventelig praksis, fuldkommen er ignoreret, og det i flere perioder med Flemming Madsen ved roret. Efter rejsningen af møllerne ved Vårø, blev der i lyset af den megen kritik vedtaget, at der inden for en given radius fra disse møller ikke måtte opføres nye møller. Begge møller ved Skiftekær ligger inden for denne radius.

Efter et høringsmøde på Skiftekær, hvor oplægget fra kommunen var, at møllerejserne skulle have fuld opbakning fra alle naboer, hvis de skulle have tilladelse til rejsning af møller - gik FM hjem og søgte dispensation for strandbeskyttelseslinjen, trods der ikke blev ytret et eneste positivt ord fra naboerne.

Den største farce er nu, at kommunen har lovliggjort igangsætningen af møllerne ved Skiftekær, stik mod diverse klagenævn, hvilket har medført flere politianmeldelser af kommunen, fordi de ikke har overholdt loven og den gældende praksis i sagsbehandlingen.

Hele vejen igennem har du, FM, været fortaler for Skiftekærprojektet, ikke èn gang har du ytret dig, trods kommunen har omgået lovene gang på gang.

Så din hetz mod Café Rouges facade og Lundsgård forekommer mere som payback til en tidligere politisk modstander, end det handler om din vilje til at følge regler og love.

Nyd dog caféen med din partifarve på fronten - og grib i egen barm før du klandrer andre, man kan som sagt holde den røde fane så højt, at benene ikke kan nå jorden.