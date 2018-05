Debat: Besparelsens ignorance

Læserbrev: Debatsiderne har de sidste uger budt på mange indlæg, hvor borgere og fagfolk udtrykker deres bekymring om forslagene til besparelser på værestederne, gadesygeplejersken med mere. Mange svendborgensere har skrevet under på, at de mener, det er det forkerte sted at spare.

Konsekvenserne af de foreslåede besparelser er også belyst gennem høringssvar, samt opråb til lokalpolitikerne som har fundet spalteplads i Fyns Amts Avis. Det er derfor meget beskæmmende at opleve, at Social- og Sundhedsudvalget på sit netop afholdte møde har sendt alle besparelsesforslag videre til behandling i Økonomiudvalget uden undtagelse. Som formanden Hanne Klit (S) udtaler til avisen: "Vi har en indbyrdes aftale i K22 om, at ingen kan nedlægge veto mod enkeltforslag".

Det burde være Social- og Sundhedsudvalgets fornemmeste opgave at varetage de sociale medmenneskelige værdier, som brugerne har stor glæde og gavn af, som aktiv hjælp i deres i forvejen udfordrede hverdag. Udvalget burde ikke skele til de økonomiske aspekter, som nedskæringerne uværgerligt vil medføre med alle beskrevne konsekvenser til følge for byens udsatte medborgere.

At videresende alle forslag til Økonomiudvalget er en hån mod disse brugere, som i forvejen er stressede og kede af udsigten til at miste dele af deres daglige støtte. En socialdemokratisk ledet kommune kan simpelthen ikke være den slags administrativt kynisk kassetænkning bekendt.