Tårup Strand: Luksusommerhuse på mellem 300 og 400 kvadratmeter, som dem der måske er på vej i Maemosen ved Tårup Strand, kan lyde en smule voldsomt. Men det er ikke noget, der får nakkehårene til at rejse sig hos Jeppe Abildskov Larsen.

- Hvad skulle det ødelægge? Så længe de overholder reglerne i forhold til at bygge i højden, kan det ikke genere nogen. Tværtimod kan det være med til at gøre området mere attraktivt, at de mange tomme grunde bliver bebygget, vurderer han.

Jeppe Abildskov Larsen har tidligere ejet et sommerhus ved Tårup Strand, men solgte det i forbindelse med, at familien flyttede til Nyborg. Nu er han blevet far, og med det er lysten til at eje et sommerhus ved Tårup Strand vendt tilbage.

Indtil videre er der dog kun tale om et bart stykke jord, som han overtager med virkning fra 1. juni, og der kommer til at gå mindst to år, før familiens nye fristed kan tages i brug. Han regner nemlig med at skulle lave langt det meste selv.

Blandt andet derfor bliver han ikke fristet af tanken om et mega-sommerhus.

- Jeg tænker også, at det bliver omkosteligt. Så jeg tror, vi holder os på den rolige side. Det primære for os er at have et hus, hvor vi kan tage hen i weekenden og hygge os, forklarer han i en pause fra græsslåningen.

I stedet går han efter et hus på 120 kvadratmeter - stort nok til, at op mod otte personer kan overnatte på én gang. Når det er færdigbygget, vil det efter alt at dømme være det første sommerhus i vænget.