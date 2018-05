Klatrevæg

Jordløse: Der er indkaldt til arbejdsdag på Holgers-Lege-Være-Sted lørdag 2. juni klokken 9.

Her skal der opføres en ny klatrevæg, og til det skal der bruges en del frivillige hænder. Den gamle klatrevæg er fjernet, og der er indkøbt materialer til en ny. Der er brug for en del hænder, en traktor med pælebor, en traktor til at løfte de nye pæle på plads. Og noget håndværktøj, hedder det i et nyhedsbrev.

Der indledes med morgenkaffe og brød./exp