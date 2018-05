Politikerne i Nyborg Kommune er med på meinghedsrådets plan om at bygge boliger ved Nyborgs "nye" kirkegård ved Sprotoften.

Nyborg: Det ser ud til, at menighedsrådet i Nyborg kan gå videre med deres planer om at omdanne en trist granplantage centralt i Nyborg til et nyt boligområde.

Området blev i 1020'erne købt af kirken, fordi der var planer om at anlægge en gigantisk, ny kirkegård i Nyborg. Det viste sig hurtigt, at der slet ikke var behov for så stor en gravplads, og derfor blev der lavet kirkegård på halvdelen af området mellem Vestergade og jernbanen, mens den anden halvdel blev plantet til med graner.

Men kirkegården producerer ikke længere pyntegran, og der er i det hele taget ingen grund til, at kirken ejer det store, centrale område. Derfor vil man sælge det - sandsynligvis til nogen, der kan udvikle området til boliger, og politikerne har netop sagt god for den ide, som kan betyde 120 nye boliger i lav bebyggelse.

Det betyder, at der skal være borgermøde om planen, og at menighedsrådet skal lave en mere detaljeret plan, så kommunen kan strikke en lokalplan sammen.

Sagen kommer på det kommende byrådsmøde.