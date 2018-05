Langeland: Jobcentret på Langeland oplever massive problemer med brugere, som er eller har været påvirket af hash og lignende, når de møder op. På en tilfældigt udvalgt dag blev der registreret 20 ud af 94, som man var i kontakt med. Her vurderede Jobcentrets medarbejdere, at den fremmødte havde en eller anden form for misbrug.

Jobcentrets chef, Torben Lønberg, har fremlagt disse tal over for Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget, og han er bekymret over situationen.

- I modsætning til alkohol, som man kan fjerne sporene efter, så sidder hashlugten der. Det er i sådanne situationer, hvor du er nødt til at lufte ud på kontoret bagefter, og det her betyder, at vi får meget svært ved at udføre vores opgave med at bringe personen videre, fastslår jobcenterchefen.