Vandpolo

Tommerup: I den forgangne weekenden deltog Tommerup Vandpolo i pokalturneringen i Lystrup med to hold. U11-holdet spillede mod Frem, Odense og Lystrup som de vandt over. De måtte se sig slået af Slagelse med 11-6, men med to vundne kampe ud af tre, skulle de spille finale mod Slagelse søndag.

I søndagens finale kamp havde trænerne Nicolai Stampe og Laura Salvig lagt en ny taktik og den var Tommerups spillere rigtig dygtige til at udføre. De fik pacificeret Slagelses farligste skytte og var rigtige dygtige til at spille hinanden fri. Dette betød at Tommerups U11-hold vandt finalen med 6-2 og dermed blev U11-pokalmestre 2018.

U15-holdet var udfordret i deres første kamp mod KVIK idet de nok har haft 6-10 dårlige afslutninger, men holdet var heldige idet kampen endte uafgjort 7-7. Senere lørdag spillede holdet to gode kampe som blev vundet med et mål, Tommerup skulle senere møde hjemmeholdet Lystrup om tredjepladsen. Lystrup vandt bronze med 13-11.