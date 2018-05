sygefravær

- Vi ser på den hvert andet-tredje år for at optimere den. Vi har en politik om, at medarbejderne ved sygdom indkaldes til samtaler med nærmeste leder, og mit indtryk er, at folk er trygge ved de samtaler, siger fællestillidsmand for HK i Fredericia Kommune Helle Bang Andersen.

Når sygefraværet falder, skaber det flere hænder til at varetage kerneopgaven og levere service til borgerne. Formand for KL's Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler

Fredericia: Det er lykkedes Fredericia Kommune at nedbringe antallet af sygedage med 0,7 dage set over de seneste tre år. Kommunen har 11,7 sygedage per fuldtidsstilling. Faldet var størst fra 2015 til 2016, mens tallet det seneste år er fraværet steget en smule.

Siden 2015 er det gennemsnitlige sygefravær faldet med en halv dag, så der i 2017 i gennemsnit var 11,7 sygefraværsdage per fuldtidsstilling i kommunerne. Det er det laveste niveau de seneste fem år. Faldet fra 2015 til 2017 svarer til, at kommunerne har knap 850 ekstra fuldtidsstillinger til rådighed.

De mange job, som sygefraværet er udtryk for, har betydet, at kommunerne har haft et stort fokus på sygefravær i flere år.

- Og det er glædeligt, at udviklingen med fald to år i træk nu for alvor er vendt, siger Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg til nyhedsbrevet.

Ifølge analysen er det største fald fra 2016-2017 sket blandt socialrådgivere og pædagogmedhjælpere. De medarbejdergrupper har på landsplan mindsket sygefraværet med 0,7 dage, og det efterfølges af pædagoger, der har set et fald på 0,6 dage.

- Jeg ved, at vi blandt andet har haft fokus på det fysiske arbejdsmiljø overfor pædagoger og medhjælpere, for især at forebygge rygskader. Når vi reviderer sygefraværsindsatsen, så plejer vi at sætte fokus på særlige områder, og det forventer jeg også vil ske nu. Vi får en ny kommunaldirektør, og jeg vil forestille mig, at vedkommende har gjort sig tanker omkring det, siger Helle Bang Andersen.