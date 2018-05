Fodboldklubben Silkeborg er nået til enighed med en anden klub om et salg af Jens Martin Gammelby.

Det meddeler klubben fra Alka Superligaen i en fondsbørsmeddelelse.

- Selskabets dattervirksomhed Silkeborg IF A/S har accepteret et tilbud fra en anden klub vedrørende en transfer af fodboldspilleren Jens Martin Gammelby med virkning per 1. juli 2018.

- Tilbuddet er betinget enkelte forbehold, der alle forventes opfyldt i løbet af de kommende dage, meddeler Silkeborg.

Salget af den 23-årige Jens Martin Gammelby ventes at indbringe Silkeborg et betragteligt millionbeløb.

Klubben opjusterer forventningerne i indeværende regnskabsår fra et overskud på mellem 8 og 12 millioner kroner til et overskud på mellem 15 og 25 millioner kroner.

Størrelsen af overskuddet afhænger blandt andet af, om Silkeborg holder sig oppe i Superligaen.

Mandag vandt klubben 4-3 hjemme over FC Helsingør, som efter et samlet 4-5-nederlag efter to playoffkampe skal en tur ned i den næstbedste række.

Silkeborg skal nu møde Esbjerg, der blev nummer to i 1. division, i to opgør om en plads i Superligaen i næste sæson.