koncert

Humble: Fredag 25. maj mellem kl. 10 og 14 er der musikfestival på Musikefterskolen i Humble.

Som noget nyt inviterer musikefterskolen alle, der har tid, lyst og mulighed for at komme, til at høre skolens elever spille sommeren ind. Der bliver leveret musik fra de linjefags-bands og fritids-bands, eleverne har arbejdet med, siden de startede sidste sommer. Der bliver ligeledes mulighed for at høre noget af den musik, eleverne har haft med på rejserne til Berlin og Dublin, og selvfølgelig også skolens kor - et kor som alle elever deltager i. - Som noget nyt har vi i indeværende skoleår haft et større fokus på originalt materiale. Det kommer man også til at høre på festivalen, ligesom eleverne selvfølgelig også spiller de covernumre, de har øvet på hele året. Så hvis man har lyst til at opleve den glæde, eleverne har ved at spille og være sammen, så mød op på fredag - det er ganske gratis og meget livsbekræftende, udtaler forstander Henrik Hartvig.