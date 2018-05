Bellevue 4 har tre lejere, som bruger ejendommen til lager og indgår ikke i planerne om at rive det tidligere slagteri ned for at bygge seniorboliger.

Rudkøbing: Der er selvsagt stor interesse for det kommende seniorbofællesskab på den gamle slagterigrund i Rudkøbing, og nedrivningen af slagteriet/Daloon går snarest i gang, som avisen har beskrevet i den seneste tid. Men det er ikke alt i området, der fjernes.

Frits Nielsen, Rudkøbing, der ejer industriejendommen Bellevue 4, oplyser, at denne ejendom ikke er en del af projektet med seniorfællesskab.

- Ejendommen er lejet ud til lagerformål - lige nu tre lejere, museet, festivalen og en smedevirksomhed. Så den kommer ikke med i denne omgang, men jeg vil da tro, at det på længere sigt kan komme på tale, siger Frits Nielsen.

- Hvad mener du om selve boligbyggeriet?

- Jeg synes, at det er udmærket, man får startet den proces. Det har alle drømt om i mange år, og det har byen brug for. Det kommer også til at ligge rigtigt godt, bl.a. i forhold til, at vi forhåbentligt får en ny færge til Marstal, svarer Frits Nielsen.

- Og jeg synes, at boligselskabet er på vej med noget, som tager hensyn til naboerne og andre omgivelser, tilføjer han.