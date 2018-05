Kerteminde: De er næsten færdige, og der er premiere på søndag.

Men nu har Kerteminderevyen igen skiftet instruktør.

Først var det Jan Hertz, der trådte tilbage som instruktør, da humoren var for forskellig imellem ham selv og resten af holdet.

Efter Hertzs tilbagetræden kunne revyen løfte sløret for, at det var Trine Gadeberg, der også selv spiller med, der kunne indtage instruktørstolen.

Desværre mistede Trine Gadeberg sin mor i sidste uge, og derfor er hun trådt tilbage fra instruktørrollen. Men det er ikke et ukendt ansigt, der træder ind i stedet for. Trine Gadebergs mand, Kasper Le Fevre, har overtaget sin hustrus plads i instruktørstolen.

- Jeg er så taknemmelig for, at han kunne træde til. Jeg har taget mig af sagerne i København, og så har han holdt trådene sammen her i Kerteminde, fortæller Trine Gadeberg til et pressemøde på Tornøes Hotel, hvor holdet i øjeblikket øver igennem.

Og selvom det er et nyt - men velkendt - ansigt, der er trådt til, så har skuespillerne ikke mærket de store ændringer.

- Det er, som det plejer, fortæller Kim Hammelsvang og uddyber, at holdet tidligt i processen har været klar med årets tekster.

- Vi mangler kun de små ting, der flagrer lidt, forklarer Marie Mondrup, der er nyeste skud på stammen af skuespillere til revyen.