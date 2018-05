Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes Kerteminde-redaktion og tovholder på Kerteminde Ugeavis - det sidste er min primære opgave, og her forsøger jeg at komme rundt i alle kroge af ugeavisens dækningsområde og møde folk for at skrive om deres historie - store som små. Jeg er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2003. Jeg har arbejdet som freelancer i nogle år og har også været rundt på flere af Fyens Stiftstidendes redaktioner rundt om på øen. Jeg bor i Dalby på Hindsholm med min mand, der er folkeskolelærer på en folkeskole i Odense og med mine to børn på seks og ni år.