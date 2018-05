Nyborg: Når sommerens musical, "Singing in the Rain", er dryppet af på volden i midten af august, arbejder bestyrelsen bag Nyborg Voldspil på at lade sig inspirere i vores naboland mod syd. Næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget Jesper Nielsen (S) har søgt udvalget om en studietur til friluftsspillet i Tecklenburg i slutningen af august. Her er det planen, at både politikere og folk fra forvaltningen over et par dage skal besøge det gamle fæstningsanlæg i den nordvesttyske by.

- Vi overvejer at age til Tyskland og se på forholdene. Nu har vi bedt administrationen komme med et forslag, bemærker udvalgsformand Erik Rosengaard (V) og tilføjer, at voldspillet er og bliver et kæmpescoop for Nyborg.

Under studieturen i det tyske skal deltagerne høre om det professionelle friluftsspils erfaringer. Både når det gælder dialog med fredningsmyndigheder, om scenebyggeri og ikke mindst om overdækning af publikumspladser i en gammel fæstning.