Svendborg Borgerlige Skyttelaug marcherede for 203. gang gennem byen til skyttehuset i Christiansminde.

Svendborg: Et halvt hundrede medlemmer af Svendborg Borgerlige Skyttelaug marcherede tirsdag morgen i deres forfædres fodspor, da de anført af Peder Most Garden gik fra rådhuset til skyttehuset i Christiansminde til den årlige pinseskydning. Marchen var nummer 203 i rækken siden starten i 1815, og der er ingen planer om at ændre ved en eneste af de mange traditioner, der er forbundet med den historiske tredje pinsedag-skydning i Svendborg. “ Det var vores forfædre, der startede det her som er værn for byen, og nu sørger vi for at værne om traditionerne. Steen Molnit, bødeinspektør Foreningen havde i år givet Lasse Møller og Steen Molnit licens til at uddele bøder til de skydebrødre, der ikke var reglementeret påklædt i mørk blazer, lyse bukser, mørke sko og stråhat, og selvom der bliver grint og gasset, når et medlem måtte slippe en dummebøde, så er det hele ikke bare sjov og ballade. Steen Molnit fortæller om en unavngiven skydebror, der sidste år mødte op i røde gummisko. - Hvis vi ikke holder fast, så udvander vi det hele, og så har det ingen værdi længere, siger han. - Det var vores forfædre, der startede det her som er værn for byen, og nu sørger vi for at værne om traditionerne, forklarer Steen Molnit.

En del af byens historie

Svendborg Borgerlige Skyttelaug blev startet som et forsvarsværn, og selvom det i dag mere er en selskabsforening end et værn, så mener formand Kim Galsgaard stadig, at lavet har en værdi. - Det var en forsvarsforening, der forsvarede byen, da landet var ved at gå bankerot, og det er i dag en del af Svendborgs historie, der er værd at bevare, ligesom Anne Hvides Gård er det, siger Kim Galsgaard, der også kan titulere sig som statsminister. - Når vi kommer ud i skyttehuset og ser billederne af vores forfædre fra 1800-tallet, der hænger på væggene, så giver det mening. I dag er en sjov dag, men det er også en historisk dag, siger Kim Galsgaard. Michael Mortensen er æresmedlem og har været med i lavet i mere end 30 år og, og han er glad for at se, at der stadig kommer unge mennesker til. - Byens kultur er i høj grad bygget op om traditioner, og så længe der er nogen, der gider være med, så bliver vi ved, og der kommer stadig unge til, siger han.

I generationer