Musik: Mads Toghøjs tredje studiealbum "Rødder" er en hyldest til sin hjemstavn Skagen og de folk, der har gjort Mads til det menneske og den sangskriver, han er i dag. Albummet hylder særligt Mads' morfar, Thomas Jensen, der under navnet Fisker Thomas gav fiskere og andet godtfolk på havet en musikalsk stemme i 70'erne og 80'erne. På albummet fortolker Mads fire af Fisker Thomas' viser med hjælp fra et par af de musikere, der spillede med på originalerne for 40 år siden. Mads spiller på sin forårsturne først og fremmest sange fra pladen "Rødder", men en håndfuld fra hans album "Alley of Faith" fra 2012 er uden tvivl også at finde på sætlisten. Fredag 25. maj kl. 20 i Guldsalen, Kulturhus Svendborg. (stha)