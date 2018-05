Økonomiske vanskeligheder forårsaget af finanskrisen og som det trods fornyet fremgang ikke har været til at komme af med, er årsagen til, at Inna og Troels Steenfeldt overraskende for mange valgte at lukke og slukke 2. pinsedag.

Tommerup: Tommerup Bageri lukker. Det har det gjort hver dag, men da arbejdet 2. pinsedag var overstået, lagde bagermester Inna Steenfeldt detn for mange overraskende opslag på Facebook, at hun og Troels Steenfelddt havde besluttet at lukke forretningen med øjeblikkelig virkning.

Årsagen er økonomi. Det fortæller Inna Steenfeldt.

Det er finanskrisen, der stadig spøger i regnskaberne.

- Finanskrisen trak ud i mange år, og selv om det er vendt nu - og kunderne er vendt tilbage til os - så bliver vi ved at hænge i den. Vi kan se fremgang, det er bare for sent konstaterer Inna Steenfeldt. At det lige blev 22. maj, der blev lukkedagen, er der ikke nogen særlig årsag til.

Troels og Inna Steenfeldt, der stammer fra Jylland, har drevet Tommerup Bageri i 32 år. Hvad de nu skal, ved de ikke.

- Vi er kun midaldrende og stadig fit for fight, men ved ikke selv, hvad der skal ske nu, siger Inna Steenfeldt, der håber, at en anden har lyst til at overtage bageriet.

Tommerup Bageri var det sidste i postnummer 5690. I dag tilbyder brugserne i Tommerup og Tommerup St. brød fra Vissenbjerg Bageri, mens Rema 1000, Fakta og DagliBrugsen i Brylle har bake off.