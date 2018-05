For at få flere bilister til at holde fokus på trafikken sætter landets politikredse i denne uge ind med en kontrol, der skal slå ned på uopmærksomme bilister.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende frontalt, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i meddelelsen.

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har observeret 26.000 trafikanter i løbet af foråret på by-, lande- og motorveje.

Undersøgelsen har vist, at seks procent af alle førere af personbiler og varevogne udfører distraherende handlinger under kørslen.

Det tilsvarende tal for førere af tunge køretøjer som lastbiler og busser er mere end dobbelt så højt - nemlig 15 procent.

Politiet betegner det som "distraherende", når bilister taler i håndholdt eller håndfri mobiltelefon, indstiller deres GPS, spiser eller drikker.