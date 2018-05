Debat: Pilekoret takker Nordfyns borgere

Kære Nordfynboer.

Der er desværre alt for ofte alt for mange brokhoveder, der skriver læserbreve om dette og hint.

Her kommer så et positivt et af slagsen. Undertegnede og Pilekoret i Otterup vil gerne sige tak til Nordfyns borgere for en menneskealders opbakning med en lille forårsgave i form af et gratis arrangement arrangeret og finansieret af koret. Det drejer sig om PIAF-aftenen med Piaftrioen på geværfabrikken i Otterup d. 1. juni kl. 19. Vi ville gerne finde et sted, der egnede sig til et lille show med franske chansons realiste-sange, hvis fremmeste repræsentant er den legendariske Edith Piaf.

Geværfabrikken ville jo være oplagt. Vi havde hørt så meget godt om børneteater og koncerter på stedet, og vi blev også mødt af Geværfabrikkens ildsjæle med stod venlighed og imødekommenhed. Dejligt! Hvilket fik undertegnede til at mindes 39 år med kontakt med et utal af ildsjæle, foreninger, lokalråd, menighedsråd, folkeoplysningsforeninger m.fl. Kort sagt en underskov af kultur og engagement på hele Nordfyn fra Skåstrup til Klintebjerg og fra Jørgensø til Paddesø.

Så vi fra koret tog glade til Geværfabrikken og kunne se, hvor meget frivillig arbejdskraft, der var lagt i at få skabt et rum til teater og musik.

Og........nåh, nu kan jeg nok ikke helt holde mig til indledningen. Ikke noget med brok. Husk det! Men det er altså svært at holde forsættet, når man på vej til Geværfabrikken passerer en sort klods af en sportshal til mange millioner kommunale kroner og ender inden i Geværfabrikkens sorte teater- og kulturrum. Hvad er der mon investeret i dette sted?

Den gamle fordom om, at kulturen flyver lavt på Nordfyn, men at vi forstår at dukke os, den køber jeg ikke. Der er masser af kultur på Nordfyn. Synd, at bare lidt af den ikke når ind i kommunalbestyrelsen.

Men altså: Vi glæder os alligevel til at tage Geværfabrikken i brug.