Når fodboldklubben Sønderjyske tirsdag aften spiller Europa League-playoffkampen mod AGF på hjemmebane, kommer sønderjyderne til at klare sig uden assistenttræner Niels Lodberg.

Fodboldens Disciplinærinstans meddeler tirsdag, at Niels Lodberg er blevet idømt en spilledags karantæne.

Det sker efter en episode i den første kamp mellem holdene lørdag i sidste uge i Aarhus.

Her blev Niels Lodberg i pausen af kampen bortvist af dommer Sandi Putros for at sige "det er sgu da kun fordi, at du bor i byen (Aarhus, red.), at du dømmer det straffespark".

AGF havde kort før pausen bragt sig foran 1-0 på et straffespark, og Sandi Putros mente, at Niels Lodberg med sin kommentar stillede spørgsmålstegn ved hans integritet.

- Fodboldens Disciplinærinstans er kommet frem til, at Niels Lodberg med sin bemærkning stiller spørgsmålstegn ved dommerens upartiskhed, at han har udvist usportslig, illoyal og usømmelig adfærd, og at Sønderjyske-assistenttræneren med sin opførsel i pausen har overtrådt Etisk kodeks.

- Niels Lodberg er derfor blevet tildelt én spilledags karantæne. Karantænen skal afsones i Sønderjyskes returkamp mod AGF tirsdag den 22. maj 2018, lyder det i kendelsen.

Den første kamp i Aarhus endte 2-2.

Den samlede vinder skal på fredag spille på udebane mod FC København om en plads i Europa League-kvalifikationen.