Svendborg: Meget i denne verden er usikkert. Men vist er det, at inden der er gået et år, skal vi til stemmeurnerne og beslutte os for, hvem der skal repræsentere os i Folketinget.

Og allerede nu er folketingskandidaterne ved at lægge planer for, hvordan de skal vinde vores krydser, og det har fået den socialdemokratiske folketingskandidat på Sydfyn, Bjørn Brandenborg, til at indgå et særligt partnerskab med venstremanden Erling Bonnesen, der vil forsøge at blive genvalgt til Folketinget.

De to kandidater er blevet enige om at mødes sammen med tidligere chefredaktør på både Vejle Amts Folkeblad og Fyns Amts Avis Arne Mariager til en politisk debat, hvor de indledningsvist vil gøre tilhørerne klogere på, hvilke udfordringer Sydfyn - og verden i det hele taget - i deres øjne står over for.

Efterfølgende vil der være mulighed for at tilhørere kan byde ind og være med i debatten, der finder sted den 28. maj på Handelsskolen i Svendborg klokken 19 og alle er velkomne.