- Vi konkurrerede med meget dygtige hold fra blandt andet Østeuropa, så vi havde på forhånd sagt til hinanden, at vi ville tage konkurrencen som en oplevelse, fortæller Lene Møller Christiansen, der sammen med kollegaen fra Skjern for to år siden fik en sølvmedalje ved konkurrencen.

Denne gang var det sværere for dem at forberede sig, da Louise Gråkjær med sin mand er flyttet til Gøteborg. Derfor måtte meget af træningen foregå over telefon og sms. Emnet for den lukkede opgave var "Den italienske kultur". De endte med at vælge ler, da Levarano er kendt for lertøj, og oliven, da Apulien også er kendt for sine store olivenmarker, og at sammensætte det med nordisk blomsterbinderi. Blomsterne plukkede de i italienske grøftekanter. Denne kategori endte de med at vinde.