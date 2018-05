Lokaldebat: For få år siden kunne Østergade byde på tre bagere, købmand med udlejning af videofilm og et posthus. Før det havde Plum trælast og produktionslokaler i bymidten, og endnu tidligere kunne man finde både skrædder, gørtler og hattemager.

I dag findes bageren endnu, men købmand, trælast og posthus er væk. Alt sammen som følge af en naturlig udvikling.

Lukningen af posthuset gjorde indtryk, da postvæsenet dengang stod som et stabilt og urørligt element. Bekymringerne var dog ubegrundede, og vi kan i dag billigere og hurtigere sende pakker end før.

Forandring, tilpasning og udvikling er en nødvendig og uomgængelig proces, der kommer os alle til gode.

For tiden er der bekymringer over at flytte Netto fra den nuværende beliggenhed til rundkørslen ved Fåborgvej. Netto ønsker at investere 30 mio. kr. i en ny og tidssvarende forretning. Man ønsker kort og godt at investere i Assens, og det bør hilses velkommen.

Vigtigheden af at have tidssvarende lokationer ses på de tomme lokaler, hvor Kiwi og Spar havde til huse. Efter at de måtte lukke, er der ikke åbnet nye, og lokalerne vil i fremtiden blive anvendt til andre formål.

Kan vi så ikke længere købe dagligvarer i bymidten? Jo, det kan vi lige så længe vi handler og støtter bymidtens forretninger, eksempelvis den rigtig gode Rema, der ligger kun 100 meter fra den nuværende Netto.

Hermed en opfordring til kommunens politikere om at lade byen, forretninger og virksomheder udvikle sig med tiden og ikke fastholde dem i fortidige tankesæt.