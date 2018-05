Manuel Pellegrini bliver manager for fodboldklubben West Ham.

Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside.

Den 64-årige chilener har fået en kontrakt på tre år.

- Manuel har et ry for angrebsfodbold og for at få det bedste ud af sine spillere.

- Vi er sikre på, at han vil tiltrække dygtige spillere til London Stadium (West Hams hjemmebane, red.) og forbedre det nuværende hold, siger bestyrelsesformand David Sullivan.

- Først og fremmest er han en vinder, som ved, hvad der skal til for at få succes på højeste plan.

- Manuel er den første West Ham-manager, der har en Premier League-titel på sit cv.

- Vi tror på, at hans erfaring, kvalitet og beviste evne til at forbedre hold hurtigt vil sikre, at han får succes her, siger David Sullivan.

Manuel Pellegrini har tidligere været cheftræner for blandt andet Real Madrid og manager for Manchester City.

Han førte City til det engelske mesterskab i 2014.

Det var dog hos Villarreal i Spanien, at Manuel Pellegrini for alvor slog sit navn fast i trænersammenhæng.

Chileneren førte fra 2004 til 2009 klubben til flere top-3-placeringer i den spanske liga samt en Champions League-semifinale i 2006.

I 2009 havde selveste Real Madrid bud efter Manuel Pellegrini, der således var cheftræner i Cristiano Ronaldos første sæson i klubben.

Hele 96 point i 38 ligakampe var dog hverken nok til at sikre Real Madrid det spanske mesterskab - det snuppede ærkerivalen FC Barcelona - eller sikre Manuel Pellegrini endnu en sæson som træner.

Efter fyringen hos Real var chileneren tre år hos spanske Malaga, inden han i 2013 blev hentet til Manchester City.

Hans første sæson resulterede i Premier League-titlen, og både i 2014 og 2016 vandt Manchester City desuden Liga Cuppen.

For to år siden blev Manuel Pellegrini afløst af Josep Guardiola, og chileneren har siden trænet Hebei China Fortune i kinesisk fodbold.

For få dage siden forlod han klubben.

West Ham sagde i sidste uge farvel til manager David Moyes efter en sæson, hvor klubben endte på 13.-pladsen i den bedste engelske række.

David Moyes overtog i november sidste år managerposten efter fyrede Slaven Bilic på et tidspunkt, hvor West Ham lå lige omkring nedrykningsstregen.