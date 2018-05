Væk med falske lægeerklæringer - hvornår er man for syg til at lære dansk?

Statsborgerskab: Lægeerklæringer skal ikke være en genvej til at få dansk statsborgerskab. Det har det efter min opfattelse været for mange de seneste år.

Hvis man virkelig er for syg til at lære, så er det selvfølgelig i orden at få dispensation til at tage danskprøven eller indfødsretsprøven. Men jeg oplever, at for mange læger er for rundhåndede med at dele lægeerklæringer ud til ansøgere om statsborgerskab, som ikke er syge.

Min oplevelse er, at nogle læger gør det, fordi de føler sig pressede til det. Andre tror, de hjælper deres klienter. Men der tager de fejl - de gør dem derimod en bjørnetjeneste. Når de ikke lærer dansk, så isoleres de fra resten af landet. De får sværere ved at danne relationer og får sværere ved at få et job og derved bidrage til det danske samfund.

Det koster i sidste ende os alle sammen dyrt. Men nu skal det være slut.

Med vores bidrag til det kommende indfødsretsudspil vil vi gøre op med den sjuskede tilgang og øge kvaliteten i lægeerklæringerne. Det skal blandt andet ske ved at få en uafhængig ekspert til at vurdere, hvorvidt en person er for syg til at lære dansk. Vi vil tilknytte en underviser, som kan give sit besyv med, hvis der er mistanke om, at lægeerklæringen ikke er fyldestgørende.

Samtidig vil vi se nærmere på, under hvilke omstændigheder patienten har kontaktet lægen. Det er eksempelvis påfaldende, hvis en person pludselig er blevet syg op til prøven, ligesom det er påfaldende, hvis vedkommende holder op med at gå til lægen, ligeså snart statsborgerskabet er i hus.

For det skal ikke opfattes som en straf at tage indfødsretsprøven eller danskprøven. Det er tværtimod en kærkommen hjælp til de, som kommer til vores land for at give dem en god start, når de skal lære at leve som danskere.